No ha habido un verano como éste. Es el verano más cálido desde que hay registros, un verano claustrofóbico en el que no es fácil encontrar el impulso para salir de casa y tampoco hay forma de aguantar dentro, un verano de ira e incendios, un verano cuya canción será Despechá de Rosalía, pero con el no future que cantaban los Sex Pistols cosido al estribillo. En resumen: una mierda de verano que, sin embargo, puede ser el más fresco del resto de nuestras vidas