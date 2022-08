Publicado hace 51 minutos por ElReydelasCamas a 65ymas.com

Al parecer, se ha viralizado un tiktok en el que un grupo de usuarias de una residencia aparecen bailando al ritmo de la canción de una artista de moda. Un vídeo con un enfoque positivo, que hace frente a algunos de los sesgos edadistas más extendidos: las personas mayores son unas aburridas, ya no saben divertirse, son unas rígidas, no entienden de las nuevas tendencias musicales ni entienden de tecnología, etc.