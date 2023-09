“Me sobra medio kilito”: qué ha pasado para que mi hija de 9 años diga esa frase

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a eldiario.es

“No estoy mal, pero me sobra medio kilito”. Esta frase, o alguna variante, que he oído tantas veces a mi madre, a mis tías, a mis amigas o a cualquier mujer al pasar, me la soltó el otro día mi hija de 9 años. Mi hija, que acaba de empezar 5º de Primaria y aún no sabe bien qué es un kilo, parece tener clarísimo que le sobra medio. Me espeluznan especialmente la exactitud y la insignificancia de la cifra, que parecen encarnar la quintaesencia de esa perfección inalcanzable —siempre según el canon del momento— que se nos exige a las mujeres. Y, p