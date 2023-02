El SMI superará el 68% del sueldo medio en Extremadura y casi toda Andalucía

Publicado hace 1 hora por hacesueño a eleconomista.es

La evolución del salario mínimo no solo persigue de cerca al sueldo medio en Zamora. Representa el 80,2% en Ávila, el 77,4% en Badajoz y Salamanca, o el 75,6% en León. En todas ellas, el número de trabajadores que no superan los 1.000 euros se dispara con respecto a la media española. Los mismo ocurre con buena parte de Andalucía. La diferencia entre el SMI y el salario medio en Jaén es del 27%, en Córdoba o Cádiz, la distancia es inferior al 30%. Ninguna de las tres supera los 19.000 euros de renta per cápita.