El sistema fiscal español reduce menos la desigualdad que el del resto de la UE

No significa que en España el efecto del Estado en la redistribución de la riqueza no consiga recortar la desigualdad. Lo consigue. Lo que sucede es que esa reducción es menos intensa que la que consiguen las administraciones públicas de los otros países de la UE. Si la presión fiscal se igualara a la de Europa, la recaudación crecería en entre 54.000 y 71.000 millones. La baja recaudación, el fraude y la escasa progresividad explican la anomalía. Que se recaude poco no significa que deban subirse los impuestos.