El ‘síndrome del impostor’ deja en casa a muchos opositores

El 55% de los inscritos en un proceso no se presenta el día de la prueba. Los candidatos sucumben ante las altas expectativas y la exigencia del proceso. Según los datos del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) uno de cada dos inscritos a convocatorias de administrativos del Estado (el 55%) no se presentan el día del examen. Como las tasas para presentarse al examen no suelen superar los 30 euros, muchos opositores ni siquiera prueban suerte, muchos de ellos no se presentan porque sufren el "síndrome del impostor".