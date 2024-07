Publicado hace 40 minutos por Delay a publico.es

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han expresado que, aunque es común que un detenido culpe a la Policía, las declaraciones de Cano "no tienen ningún sentido". Consideran que sus palabras están "absolutamente fuera de lugar" y que atribuir a la Policía una eventual muerte "no es propio de una persona de su trayectoria".