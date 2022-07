Sin sexo: un hombre relata su rocambolesca forma de contagiarse de viruela del mono en España

Publicado hace 1 hora por el_ramon a levante-emv.com

"No, no he participado en ninguna fiesta sexual", aclara Mei antes de iniciar el hilo en el que relata la rocambolesca e insospechada forma por la que se contagió de la viruela del mono. "Vais a flipar cuando sepáis cómo lo he pillado", advierte en la publicación. Ni un tatuaje, ni una fiesta sexual con conductas de riesgo son los motivos por los que este joven fue diagnosticado como contagiado de 'monkeypox' en España.