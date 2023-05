Siete de los nueve umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados

Publicado hace 1 hora por PacificadorGeneracional a elpais.com

Un amplio grupo de científicos identificó en 2009 nueve límites que los humanos no deberían sobrepasar si quieren que la Tierra siga siendo acogedora para la civilización. Ahora, un nuevo informe cuantifica por primera vez los umbrales para cada uno de estos problemas que no deberían sobrepasarse. "Los 1'5 grados del Acuerdo de París no son un objetivo, no son una meta; son un límite físico. A partir de este límite los riesgos son muy altos, pero ya antes de superarlo el calentamiento generará profundas consecuencias".