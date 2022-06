"Sierra Bermeja: más de 30 incendios desde 1950 y este último comenzó donde se quedó el fuego el año pasado"

Publicado hace 1 hora por TribunaVioleta a dlaizquierda.blogspot.com

(José Gómez Zotano, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada) - No se puede explicar el dolor que se siente cuando algo tan valioso se destruye de forma tan gratuita. Además, no se aprende de una vez para otra, porque no es la primera vez que sucede un incendio forestal en Sierra Bermeja. Nosotros tenemos realizado un estudio desde los años cincuenta hasta la actualidad y ha habido más de treinta incendios forestales, dieciséis de los cuales se han convertido en GIF (Gran Incendio Forestal, superior a 500 hectáreas)..