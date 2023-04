Shell admite que el objetivo climático de 1,5 °C significa el fin inmediato del crecimiento de los combustibles fósiles [EN]

Publicado hace 45 minutos por secreto00 a resilience.org

El crecimiento en la producción de petróleo y gas termina de inmediato en la ruta más reciente de Shell para mantenerse por debajo de 1.5C, revela un nuevo análisis de Carbon Brief. El cambio dramático en sus nuevos "Escenarios de seguridad energética" no se reconoce explícitamente, pero, como muestra el análisis de Carbon Brief, está oculto a simple vista. El nuevo director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, ha declarado recientemente que “recortar la producción de petróleo y gas no es saludable”.