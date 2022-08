Shaquille O'Neal, terraplanista: "La tierra es jodidamente plana"

Publicado hace 46 minutos por Usuario_610 a cuatro.com

Shaquille O'Neal siempre sorprende y con sus últimas declaraciones no ha sido menos. El ex jugador de la NBA ha concedido una entrevista a un programa radiofónico en Australia y se ha declarado abiertamente terraplanista. "La tierra es jodidamente plana para mí", dijo en 'The Kyle and Jackie O Show'.