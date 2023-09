Seymour Hersh: “Todo son mentiras. La guerra se acabó. Rusia ha ganado”

Publicado hace 1 hora por FatherKarras a tarcoteca.blogspot.com

"La guerra se acabó. Rusia ha ganado. Ya no hay ofensiva ucraniana, pero la Casa Blanca y los medios estadounidenses tienen que mantener la mentira”, dijo a Hersh un alto funcionario de inteligencia estadounidense. “La verdad es que, si ordena al ejército ucraniano que continúe la ofensiva, el ejército se amotinará. Los soldados ya no están dispuestos a morir. Pero esto no encaja con la tontería que está siendo emitida por la Casa Blanca de Biden”.