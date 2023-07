El servicio de streaming Disney+ elimina una película original 48 días después del lanzamiento. Ya no estará disponible para verla en ningún lado [ENG]

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a independent.co.uk

Se trata de la aventura de ciencia ficción dirigida por Kyle Patrick Alvarez, titulada Crater, está protagonizada por McKenna Grace y Scott "Kid Cudi" Mescudi, y sigue a unos amigos de una colonia minera en la luna en el año 2257. Costó 53,4 millones de dólares y fue escrita por John Griffin, quien está detrás de la exitosa serie de terror From. The Independent se comunicó con Disney + pero no proporcionó una razón oficial. Se cree que es un intento de reducir los costos relacionados con los acuerdos de licencia.