Serios problemas en toda España para encontrar a los miembros de las mesas del 23J

Publicado hace 19 minutos por Jmolinas a cadenaser.com

Muchos de los elegidos en los sorteos no formarán finalmente parte de una mesa, o por renuncia de forma justificada, o no abrir la puerta al cartero o al policía municipal. Y esto (casi masivo en algunos puntos), obliga a repetir algunos sorteos. Las justificaciones más habituales son tener vacaciones contratadas o eventos familiares antes del 23-J. En León a los jóvenes no los consiguen convocar porque se van a Asturias, al festival Boombastic. En algunos municipios de Soria no hay vecinos suficientes para cubrir mesas y llaman a otros pueblos