La presión sobre las urgencias sanitarias en Galicia por la epidemia de la gripe A no deja de crecer. El jueves fue una jornada muy complicada en los hospitales. Los servicios de urgencias del Sergas se ha atendido a 3.500 personas en las últimas 24 horas. Son 2.898 adultos y 624 pacientes pediátricos, una cifra superior a la habitual por estas fechas, aunque no demasiado. Lo más preocupante no es tanto el número de personas que recurren a las urgencias, sino las que acaban ingresadas.