El movimiento feminista no defiende que hombres y mujeres seamos iguales. Defiende que nuestras evidentes diferencias biológicas no justifican la opresión unos sobre las otras. Sentirse mujer y ser mujer no es lo mismo. ¿Qué implica la llamada Ley Trans?