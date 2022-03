Publicado hace 21 minutos por Cooping a abc.es

El autor que esto escribe no es prorruso, sino proeuropeo. Ser proeuropeo implica saber que Europa es mucho más que la UE. Saber que Rusia es también Europa. Y que EE.UU. no lo es. Saber que la OTAN es una organización militar dirigida por EE.UU. para imponer en Europa los objetivos geopolíticos de EE.UU. Y que uno de esos objetivos es, en palabras de Bush padre, frustrar una seguridad europea que vaya de Madrid hasta Moscú y que no necesite de Washington. El autor que esto escribe no es prorruso, sino propaz. Y la paz en Europa implica...