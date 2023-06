“Ser padre con canas es más guay que no serlo”: el disfrute y el dilema del padre cuarentón hoy

Publicado hace 1 hora por ojetemix82 a elpais.com

“He conocido a hombres que ejercen la paternidad con lucidez, humor y humildad, pero también he visto a amigos queridos, que parecían tener el corazón bien puesto, alejarse de sus hijos para entregarse a la recuperación desesperada y caricaturesca de su juventud. “Luego está el estereotipo de ‘a mí un hijo no me va a cambiar’. Uno niega el pasado y el otro, la realidad, y cuando hay una revolución en el presente, hay cosas que en efecto cambian para siempre”, describe.