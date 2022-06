Señores de la OTAN, hay otros mundos: China y Rusia lo son

Publicado hace 56 minutos por FatherKarras a blogs.publico.es

Las mayores potencias militares del mundo ya no son europeas. Son, por este orden, EEUU, Rusia, China e India.El gallinero atlantista parece mucho, pero es un enorme globo, inflado de una suma tóxico de delirios imperiales, prepotencia política y negativa a aceptar la realidad. Por demás, EEUU no es aliado de nadie, sólo de sí mismo. Tiene peones, no socios ni iguales. America First. Cuando quieran darse cuenta de tal, tarde será, gallinitas.Las mayores potencias espaciales son Rusia y China.