Y a mí, señor juez, ¿quién me ampara cuando un policía me da una hostia porque le sale de la ley mordaza?

(...) Le dije al policía que se estaba cometiendo un delito delante de nosotros, pero no me hizo ni caso. Hasta que se hartó de mi insistencia. Se ajustó de nuevo la hebilla y me amenazó: "A ver si, por listilla, la voy a detener por obstaculizar la actuación de la Policía". Le respondí que eso era una locura y me di media vuelta. Entonces, me agarró de la mochila que llevaba en la espalda y me dio un empujón que casi me descalabra. Caí sobre la bicicleta y me hice daño. Tuve que entregarle la documentación.