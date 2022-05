Senegal deja sin licencia para pescar a cuatro atuneros vascos y quedan atrapados en Dakar

Publicado hace 1 hora por onainigo a eldiario.es

El país africano incumple el acuerdo con la UE y no concede los permisos pese a que las tasas ya están pagadas por los armadores, que acumulan más de 852.000 euros de pérdidas entre los cuatro barcos. “Si no hay ayudas, en un mes no tendremos ni barcos ni a dónde ir”