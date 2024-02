Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

Un senador estadounidense republicano que se opone a que Estados Unidos brinde más fondos a Ucrania argumentó en una conferencia de seguridad internacional el domingo que el paquete estancado en el Congreso no “cambiará fundamentalmente la realidad” en la zona en conflicto y que Rusia cuenta con un incentivo para negociar la paz. JD Vance, republicano de Ohio y aliado de Donald Trump, dijo que “el problema en Ucrania... es que no hay un punto final claro” y que Estados Unidos no fabrica suficientes armas para apoyar guerras en Europa del este