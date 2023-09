Una semana en la ‘fachosfera’: algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a eldiario.es

Me propusieron desde elDiario.es pasar una semana asomado a la versión española de eso que los franceses llaman “fachosphère”: la nube (negra) de youtubers, tuiteros, pseudoperiodistas, trolls y demás fauna que en las redes sociales difunde ideas ultraderechistas y da la “batalla cultural”. No se os ocurre nada bueno para mí, les dije, recordando que hace unos meses ya me enviaron un fin de semana al Valle de Cuelgamuros. ¿Para cuándo un reportaje a bordo de un crucero por el Caribe, como aquel de David Foster Wallace cuyo famoso título he para