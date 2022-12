Seis meses de cárcel por insultar a una empleada: «No vales para una mierda»

Publicado hace 40 minutos por elBelga a ultimahora.es

La Audiencia confirma que el uso reiterado de estas expresiones supone un delito de trato degradante contra la trabajadora. La Audiencia Provincial ha confirmado la condena a seis meses de prisión a un empresario por insultar de forma habitual a una de sus empleadas. El acusado, según declaró probado el juzgado de loPenal, le dirigía de forma habitual expresiones como: «Eres una tonta, una ignorante, una torpe, no sirves ni para la puta mierda, trabajas de gratis, yo soy el dueño y no te tengo que tener respeto, te trato como me da la gana...»