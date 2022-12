La Seguridad Social lleva tres años sin atención en ventanilla

Publicado hace 30 minutos por baraja a levante-emv.com

Para el INSS necesita una cita previa que no consigue. Si se acerca a una oficina del INSS, un seguridad le impide el paso. Sin cita previa, no se puede entrar. Las opciones de cita previa apenas duran unos minutos y se agotan de inmediato para quince días ya que el sistema no da cita para más. Hay que "pillar" el día y la hora a la que se abre la agenda y eso son palabras mayores. De momento, no lo ha conseguido. Mediante consulta telefónica le han advertido de que si no tramita la deuda con la Seguridad Social no podrá cobrar pensión alguna.