El secreto que Dani Alves ocultó al Barça: "Tras varias "visitas" al aseo se vuelve fuera de sí"

No corren buenos tiempos para Dani Alves. Mientras su defensa trabaja a marchas forzadas en su nueva estrategia para demostrar su inocencia siguen saliendo a la luz polémicas vinculadas al jugador. Sale a la luz una sangrienta pelea en la previa de la Copa de Rey de 2012 que no dejan en buen lugar al futbolista. A punto de celebrarse la Final de la Copa del Rey, que fue disputada por el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona, Dani Alves salió de fiesta a una discoteca, algo que se repetía con frecuencia. No obstante, esa noche no acabó bien.