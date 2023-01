Scholz destaca la unión de la UE y la OTAN ante la guerra “imperialista” de Putin en Ucrania

Publicado hace 6 minutos por JesusMaeztu a elpais.com

“Sin embargo, la historia del año 2022 no es solo guerra, sufrimiento y dolor”, añadió el canciller. Ha sido un año en el que se ha mostrado “cohesión y fuerza, y sí, también confianza”. El mejor ejemplo de ello, según Scholz, es la cohesión de la Unión Europea y la OTAN, más unidas de lo que lo han estado en mucho tiempo. “La guerra de Ucrania no causó divisiones en la OTAN y la UE, sino que las unió como nunca. Tampoco Alemania se doblegó cuando Rusia cerró el grifo del gas en verano, porque no nos van a chantajear”, subrayó.