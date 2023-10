Sara Tarrés, psicóloga: «Está aceptado que unos padres caigan mal a sus hijos, pero no al revés»

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdegalicia.es

¿Es posible que tu hijo te caiga mal? —Sí, ¿por qué no te puede caer mal tu hijo? No deja de ser una persona con la que te relacionas y no todas las relaciones que mantenemos siempre son placenteras y agradables. Quizás, nos hemos pensando que por el hecho de ser nuestro hijo, por haberlo gestado o buscado, esa relación tiene que ser de por sí bonita. Pues no siempre lo es.