eldiario.es

Los odontólogos del sistema público crecen un 45% desde 2018 pero son solo un 3,5% de todos los que hay en el país: "Lo terrorífico es que sobrevivimos porque la población no sabe que existimos" y no van a consulta. Es paradójico. España tiene más dentistas por habitante que la media europea y muchos más que los fijados como recomendable por la OMS. El número de colegiados ha crecido más de un 20% en los últimos diez años porque no hay números clausus en las universidades, pero una parte ínfima, apenas un 3,6%, está en la Sanidad Pública.