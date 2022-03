Sanidad elimina desde el lunes las cuarentenas para los positivos en COVID que sean asintomáticos

Publicado hace 42 minutos por ThePunisherr a cadenaser.com

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control frente al COVID-19' que elimina las cuarentenas a los positivos en COVID-19 que no presenten síntomas. La medida entrará en vigor el lunes 28 de marzo y pretende dar un paso más hacia la gripalización del coronavirus. Más información Las personas no vacunadas no tendrán que guardar cuarentena obligatoria cuando sean contacto estrecho de un positivo en COVID Así, Sanidad ha decidido poner fin al aislamiento de los casos positivos de coronavirus que sean...