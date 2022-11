Publicado hace 1 hora por mekeo a elespanol.com

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, ha puesto en marcha un nuevo programa para proporcionar una ayuda mensual durante 18 meses, sin condiciones, a un grupo de residentes transgénero, no binarios y de género diverso con bajos ingresos. De acuerdo con la página web del programa, quienes soliciten la ayuda deben ser "transgénero, no binarios, no conforme con su género o intersexuales ...