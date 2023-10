Publicado hace 59 minutos por IkkiFenix a lavanguardia.com

No es la primera vez que el actor se ha pronunciado sobre lo que piensa de su propia muerte. Tras su diagnóstico, él mismo reconoció que lo primero que pensó era que le habría encantado "tener una o dos décadas más" por delante para hacer todo aquello que tenía planeado. "Pero, ¿morir? No me podría importar menos", aseguraba entonces. El protagonista de "En la boca del miedo" padece un linfoma no Hodgkin de células T, muy poco frecuente y de pronóstico muy desfavorable.