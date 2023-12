Publicado hace 28 minutos por Verdaderofalso a hispanidad.com

Los obispos no pueden hacer es callar y llevan muy callados desde hace cinco años y medio, cuando Sánchez entró en Moncloa. Juan Manuel de Prada acierta y se equivoca: los católicos no pueden pasar de la política pero los obispos no deben organizar partidos, lo que tienen que hacer es hablar, enseñar.