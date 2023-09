Salvador Illa no descarta repetición electoral si ERC y Junts plantean salirse de la Constitución: "Por ahí no hay camino"

Publicado hace 1 hora por tiopio a cadenaser.com

El líder del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a marcar a los independentistas las líneas rojas por las que los socialistas no están dispuestos a pasar. Poco después de que Junts y ERC pactaran una propuesta para no apoyar una investidura de Sánchez si no se compromete a dar pasos para el referéndum, el PSOE respondió de forma contundente afirmando que "por ese camino, no hay avance". Un idea en la que ha insistido Illa este viernes en Hoy por Hoy: "Por ahí no hay camino. Nunca lo ha habido. Todo lo que sea explorar y seguir avanzando por el camino