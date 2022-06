El Salvador: "Fui condenada a 30 años de cárcel por sufrir un aborto natural"

Publicado hace 29 minutos por Hombre_de_Estado a bbc.com

Cuando Karen se despertó en un hospital de El Salvador se dio cuenta de que estaba esposada a una cama y que había agentes de policía junto a ella. "Había mucha gente a mi alrededor y decían que le había quitado la vida a mi bebé y que iba a 'pagar por lo que había hecho'". Tras sufrir complicaciones en el embarazo tuvo que acudir a urgencias. Karen, que entonces tenía 22 años, tuvo que hacer frente a la acusación de haber abortado. "Intenté explicar lo que había pasado. Pero no me escucharon", recuerda. "Ya me habían juzgado y condenado allí".