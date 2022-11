Al salir de Kherson, encadenamos a una gran agrupación del enemigo en esta dirección(RU)

Publicado hace 1 hora por Stajanov a antimaydan.info

Explicaré por qué: durante la retirada de nuestras fuerzas y medios entre nosotros y el enemigo, el río Dniéper, los puentes fueron volados. En estas circunstancias, no es realista para ellos avanzar, pero este grupo no puede alejarse de Kherson. En la Gran Guerra Patria, cruzar el río Dnieper nos costó 1,2 millones de vidas de soldados del Ejército Rojo, con la disponibilidad actual de vehículos aéreos no tripulados, MLRS modernos y otros tipos de artillería, el enemigo perderá no menos personas al intentar atacar que en la Segunda Guerra