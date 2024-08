Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a marca.com

En estas declaraciones, el hijo del actor dijo que compró las herramientas para descuartizar a Edwin antes de su asesinato, lo que sería clave para demostrar su intencionalidad: "Use una motocicleta para comprar objetos en los grandes almacenes Big C. Estas cosas eran cuchillos, guantes de goma, bolsas de plástico y basura. También equipos de limpieza. Después me dirigí a la tienda de productos mecánicos donde compré una sierra para el asesinato de Edwin. Luego guarde estos artículos en el Bougain Villa. El 2 de agosto fui a recoger a Edwin...