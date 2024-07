Publicado hace 56 minutos por nereira a diariodenavarra.es

Joaquín Sabina ha anunciado este jueves la gira 'Hola y adiós', con la que se despedirá de los recintos multitudinarios -aunque no descarta volver a subirse a pequeños escenarios- y que comenzará en febrero de 2025 en América para después poner rumbo a España y Europa, para acabar en noviembre. Aunque adelanta que tras este 'Hola y adiós" ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios", el artista de 75 años se guarda en la manga "el as de reaparecer a placer