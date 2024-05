Publicado hace 1 hora por ipanies a bbc.com

"No había una primera línea de defensa. Lo vimos. Los rusos simplemente atravesaron la frontera. Simplemente entraron, sin campos minados”. Dice que los funcionarios habían afirmado que se estaban construyendo defensas a un coste enorme, pero en su opinión, esas defensas simplemente no estaban ahí. “O fue un acto de negligencia o corrupción. No fue un fracaso. Fue una traición”.