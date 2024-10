Publicado hace 37 minutos por Rayder a bbc.com

Las tropas rusas han tomado el control total de la ciudad oriental de Vuhledar. Los que consiguieron salir están agotados y deprimidos. También están enfadados con sus comandantes por no haber ordenado la retirada antes, porque sostienen que era obvio desde hacía tiempo que las fuerzas ucranianas no podrían mantener la ciudad durante mucho tiempo. «No sé por qué [no dieron la orden]», «Quizá sea miedo de la cúpula militar o quizá fuera una orden de arriba [de mantener las posiciones] con nuestra sangre hasta el final».