Rusia y Ucrania: el oligarca ruso Oleg Tinkov se enfrenta a represalias tras arremeter contra Putin y la guerra

Oleg Tinkov, un oligarca ruso que el mes pasado criticó la "masacre" que su país lleva a cabo en Ucrania, asegura que tuvo que vender las acciones que poseía en el TCS Group Holding, que controla el Tinkoff Bank, ante las supuestas amenanzas del Kremlin de estatizar esa institución. "No pude discutir el precio. Era como si fuera un secuestrado, tomas lo que te ofrecen. No pude negociar", dijo el magnate sobre la venta a The New York Times.