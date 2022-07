Rusia no suministrará petróleo al mercado mundial si se imponen restricciones a su precio

Publicado hace 1 hora por CillitBang a elciudadano.com

"Simplemente no trabajaremos con pérdidas", destacó el vice primer ministro del país, Alexánder Nóvak El alto funcionario explicó que «si estos precios […] son inferiores al coste de producción del petróleo, naturalmente, Rusia no suministrará este petróleo a los mercados mundiales». «Simplemente no trabajaremos con pérdidas«, destacó. Las declaraciones de Nóvak se producen en medio de los intentos de Occidente de restringir el precio del crudo ruso. La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, informó