Publicado hace 11 minutos por wasdf a cadenaser.com

Según ha explicado el organismo regulador ruso en su canal de Telegram, Wikipedia habría violado un artículo del Código Administrativo por "no eliminar materiales socialmente significativos no confiables, así como otra información prohibida". Así pues, los responsables del portal se enfrentan ahora a una responsabilidad administrativa que podría traducirse en una multa de hasta cuatro millones de rublos -cerca de 45.000 euros- por no eliminar las informaciones requeridas en el tiempo establecido por las autoridades rusas.