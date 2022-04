Publicado hace 47 minutos por wasdf a elnacional.cat

La censura en Rusia no sólo persigue medios de comunicación y activistas, ahora, también va detrás de la Wikipedia. Según ha comunicado a su web el Roskomnadzor, el organismo de censura ruso, los artículos de la Wikipedia que contengan información sobre la guerra en Ucrania que no concuerde con la línea oficial del Kremlin serán sancionados con multas de hasta 4 millones de rublos, unos 43.000 euros. Esta decisión llega después de que la enciclopedia en línea no eliminara las informaciones que el Roskomnadzor señalaba como falsas.