Rusia afirma que un ataque a un avión ruso en espacio neutral sería una declaración de guerra

europapress.es

En este sentido, ha reiterado que los cazas rusos no entraron en contacto con el dron estadounidense, sino que este volaba con los transpondedores apagados y violando el área delimitada, mientras que las fuerzas estadounidenses denunciaron que uno de los cazas rusos golpeó una de las hélices del vehículo no tripulado, por lo que acabó derribado en el mar Negro. Así, Antonov ha sostenido que "no hay que llamar la atención a los pilotos rusos, sino a los políticos estadounidenses que están incitando el inicio de un conflicto apocalíptico".