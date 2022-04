Publicado hace 48 minutos por MellamoMulo a mundodeportivo.com

Rubiales ha calificado de "mafia" a quienes "han sacado de mi móvil todo esto, el mismo sitio donde tengo fotos de mis hijas o conversaciones con mis amigos" y ha dicho que sabe "quién está detrás. Sabía que me atacaría gente muy poderosa, pero nunca imaginé que me sacarían información de mi teléfono". Preguntado varias veces no ha querido dar nombres y se ha remitido a la "investigación de la Policía. Robar los audios de mi móvil es una acción mafiosa.