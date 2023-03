Rubén, maltratado por su pareja: «Pedí ayuda y me dijeron que al ser violencia de un hombre a otro no me podían ni escuchar»

Publicado hace 43 minutos por Bourée a lavozdeasturias.es

Las parejas homosexuales no son ajenas a la violencia en el ámbito doméstico. El rol de víctima y maltratador también se repite en estos casos, aunque no sean considerados violencia de género, sino de intragénero, y queden excluidos de las ayudas y medidas de protección que se aplican en los primeros. Ni siquiera la policía puede actuar de oficio en estos casos. El chico de la foto, que no quiere que aparezca su nombre ni su cara, ha sufrido este tipo de violencia durante varios meses por parte de su pareja, otro chico. Digamos que se llama ...