Rodríguez Palop: "La izquierda no se puede permitir generar marcas en competencia, esto obedece a una lógica empresarial"

Eurodiputada UP: El movimiento feminista nunca ha sido punitivista. A mí me parece un acierto que se hayan rebajado las penas mínimas y creo que es lo lógico. No descarto, y no se puede descartar, lo que ha sucedido. En Europa, estamos estancados, sigue habiendo solamente dos leyes de violencia de género, en España y en Suecia. El derecho a la autodeterminación de género está ya consolidado como un derecho humano, como un derecho fundamental, y en relación a los menores existen diversas legislaciones