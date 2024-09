Publicado hace 37 minutos por Ratoncolorao a huffingtonpost.es

“El juicio es en la Corte, no en el programa de televisión”, se queja Sancho, que compara la situación de su hijo con la de una mujer que es agredida sexualmente y que actúa en defensa propia. “Estoy intentando decir que no es relevante la relación entre ambos. Me he mordido la lengua demasiado, con todo el respeto a todo el mundo y solidaridad a la familia Arrieta, la situación es la que es y que sea la que sea ‘no es no”, señala Sancho. “Si Daniel fuese una mujer, ¿estaríamos pensando en esta situación de antes? "